Lockdown in Frankrijk verlengd tot 11 mei

Frankrijk blijft nog tot 11 mei op slot om de coronacrisis te bedwingen. Dat heeft president Emannuel Macron maandagavond gezegd tegen de bevolking in een tv-toespraak. Die begon iets na 20.00 uur om de Fransen de gelegenheid te geven te applaudisseren voor het personeel in de gezondheidszorg.

Macron kondigde extra maatregelen aan om bedrijven en werknemers die ernstig te lijden hebben van de lockdown te steunen. Er wordt ook gewerkt aan een specifiek hulpplan voor sectoren als toerisme, hotels, horeca en cultuur.

Macron gaf toe dat Frankrijk onvoldoende voorbereid was op de gevolgen van de uitbraak van het longvirus. Ook nu nog wordt een zware wissel getrokken op ziekenhuizen en zorginstellingen, in het bijzonder in de regio rond Parijs en in het noordoosten van het land.