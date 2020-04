Jongen aangehouden na bedreiging homoseksueel stel in Amsterdam

Een 15-jarige jongen is aangehouden in verband met de belediging van een homoseksueel koppel in Amsterdam. Het stel had aangifte gedaan nadat ze waren beledigd terwijl ze zondag hand in hand naar de supermarkt liepen. Ze werden toen belaagd door een groep tieners. Het stel kreeg te maken met doodsverwensingen en werd uitgescholden. De nu aangehouden jongen heeft zich zelf gemeld op het politiebureau, zo meldt de politie maandag.