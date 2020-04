Kamer wil vangnet voor flexwerkers die baan kwijt zijn

Een brede meerderheid in de Tweede Kamer wil een vangnet voor flexwerkers die sinds 1 maart hun baan zijn kwijtgeraakt. Ondanks het feit dat het kabinet al verschillende steunmaatregelen heeft opgetuigd, valt deze groep mensen tussen wal en schip, zegt initiatiefnemer PvdA.

Bedrijven die door de coronacrisis zijn getroffen kunnen tot 90 procent van hun loonkosten vergoed krijgen door de overheid. Toch zijn de afgelopen tijd veel mensen met een flexibel dienstverband hun baan kwijtgeraakt.

Voor zelfstandigen die door de coronacrisis veel of al hun inkomen zijn kwijtgeraakt, is er al een regeling. Zij kunnen ondersteuning krijgen tot bijstandsniveau, zonder dat daarbij zoals gebruikelijk wordt gekeken naar bijvoorbeeld spaargeld of het inkomen van een partner. Voor de flexwerkers worden deze obstakels echter niet weggenomen. Op een WW-uitkering kunnen ze vaak geen aanspraak maken, omdat ze nog niet genoeg werkervaring hebben opgedaan.

Debat met minister Koolmees

PvdA, GroenLinks en coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen dat dat verandert.

Dinsdag debatteert de Kamer met minister Wouter Koolmees. De partijen zullen hem in dat debat oproepen met een nieuwe regeling te komen.