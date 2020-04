Aantal coronadoden Duitsland overschrijdt de 3000

Het aantal coronadoden in Duitsland heeft de 3000 overschreden. Dat blijkt uit een Amerikaanse telling op basis van mediaberichten. Het Duitse persbureau DPA daarentegen heeft het over 2942 sterfgevallen, maar wijst erop dat de officiële cijfers uit de zestien deelstaten op uiteenlopende tijden komen.

Bij de doden gaat het om geregistreerde coronagevallen. Mogelijk ligt het daadwerkelijke aantal hoger.

In vergelijking met andere grote Europese landen is het sterftecijfer in Duitsland relatief laag met 36 coronadoden per miljoen inwoners, volgens de Amerikaanse website Worldometer. In Spanje en Italië bijvoorbeeld ligt het aantal gemelde coronadoden per miljoen inwoners veel hoger, namelijk 374 en 329. Ter vergelijking: voor Nederland gaat het om 165 per miljoen.