Op eerste paasdag zijn in Vianen jonge eendjes zwaar mishandeld. De eendjes waren zo zwaar gewond dat het geen zin meer had ze in leven te laten, meldt de politie.

De mishandeling van de dieren vond zondag tussen 15.30 uur en 17.30 uur plaats rond de Molengraaf, gelegen in een woonwijk in Vianen.

De politie is op zoek naar getuigen, die worden verzocht Meldpunt 144 te bellen.