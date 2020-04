Advies voor mondkapjes in openbaar vervoer Duitsland

In Duitsland moeten passagiers in het openbaar vervoer mondkapjes gaan dragen. En eigenlijk het liefst overal waar mensen niet voldoende afstand tot elkaar kunnen houden.

Dat adviseert een groep deskundigen van de Nationale Academie der Wetenschappen. Regeringsleider Angela Merkel had al gezegd de adviezen van de Academie mee te nemen als ze dinsdag en woensdag gaat kijken hoe het verder moet met de huidige coronamaatregelen.

Mondbescherming is zeker nodig in het regionaal openbaar vervoer, aldus het advies waarover media berichten. Maar ook in de supermarkt of op het werk, als je daar te dicht op elkaar zit.

De experts vinden ook dat scholen weer open kunnen en enkele andere maatregelen versoepeld kunnen worden, als het aantal nieuwe infecties op een laag niveau stabiel blijft. De scholen zouden het liefst zo snel mogelijk weer moeten beginnen, maar wel stap voor stap en het eerst voor jongere leerlingen. Ook mogen de groepen niet groter zijn dan vijftien leerlingen. Het onderwijs moet zich vooralsnog beperken tot belangrijke vakken zoals wiskunde en de Duitse taal.