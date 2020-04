Bollenkwekers gaan bloemen bollenvelden eerder weghalen

“Normaal laten ze bloemen zo lang mogelijk staan om iedereen ervan te laten genieten, maar de kwekers willen nu iets doen in de strijd tegen het coronavirus en tegen de bezoekers aan de streek. Ze gaan de bloemen de komende dagen al ‘koppen’. Het groen wordt van de bollen afgehaald. Het zal niet bij alle velden tegelijk gebeuren, want de bollen hebben wel een bepaald aantal uren zon nodig, maar dit gaat in ieder geval wel veel eerder gebeuren dan in andere jaren”, aldus een woordvoerster van beide gemeenten.

Ondanks de oproep om weg te blijven, kwamen er zaterdag en zondag veel mensen naar de Bollenstreek om foto’s van de bloemen te maken. Volgens de woordvoerster is het maandag rustiger dan zondag. “Het wordt nu wel iets drukker, maar er is nog geen reden tot zorg. We blijven het wel goed monitoren.”

De wegen tussen de bollenvelden zijn al afgesloten, maar als het maandag opnieuw te druk wordt, is het afsluiten van de provinciale wegen een optie.