‘Air France-KLM praat over steun van 10 miljard tegen crisis’

Air France-KLM is in gesprek over noodsteun van 10 miljard euro tegen de coronacrisis. Dat meldde de Franse krant La Tribune op basis van ingewijden. Vorige week werd nog gemeld dat de luchtvaartcombinatie in overleg was over een noodpakket van 6 miljard euro. Frankrijk en Nederland zouden garant willen staan voor dat krediet.