Spanje versoepelt lockdown, politie deelt mondmaskers uit

In Spanje zijn de strenge lockdown-maatregelen maandag een beetje versoepeld. De politie deelde op stations mondkapjes uit aan mensen die weer naar hun werk gaan.

In het Zuid-Europese land gaan sommige fabrieken weer open. Daar kunnen medewerkers niet vanuit huis werken. Voor de meeste Spanjaarden is het einde van de lockdown nog niet in zicht. Zij moeten verplicht thuisblijven om verspreiding van het virus te voorkomen.

De versoepeling van de maatregelen leidde in Madrid niet direct tot grote drukte. Er waren weinig forenzen te zien bij de hoofdingang van het grote treinstation Atocha in de hoofdstad. Ook was er weinig verkeer op de weg.

Lockdown tot 26 april

Een van de bedrijven die de deuren weer opent, het industriële concern Nicolas Correa, zegt extra maatregelen te nemen om het personeel te beschermen. Medewerkers krijgen de beschikking over beschermende uitrusting.

De lockdown in Spanje is vorige maand afgekondigd. De crisismaatregelen blijven in elk geval tot 26 april van kracht. In het land zijn tot dusver ruim 17.000 patiënten overleden aan de gevolgen van het coronavirus.