‘Op tweede paasdag 2 tot 4 graden kouder dan normaal’

Na het mooie weer van de afgelopen dagen is het maandag flink wat kouder. Weeronline meldt dat het zelfs 2 tot 4 graden kouder is dan normaal. Met temperaturen van 8 tot 12 graden is het zo’n 9 tot 13 graden kouder dan op eerste paasdag.

Een noordenwind zorgt voor een vrij koude maandag. In het noorden wordt het niet veel warmer dan een graad of 9 en in het midden van het land wordt het net een graadje warmer. In het zuiden en zuidoosten kan het 12 graden worden. Met deze waarden is het niet alleen een graad of 10 kouder dan op eerste paasdag, het is ook nog eens iets te koud voor de tijd van het jaar. Gemiddeld is het in deze tijd van het jaar tussen de 11 en 14 graden.

De koude lucht gaat samen met vrij veel wolkenvelden en in de ochtend kan een enkele bui voorkomen. In de middag kan de zon vooral in het binnenland vaker doorbreken, maar door een onstuimige wind wil de temperatuur niet veel stijgen. Wie toch naar buiten moet, zal merken dat de wind het fris maakt. De gevoelstemperatuur ligt op gemiddeld 6 graden en in het noorden lijkt het in de wind een graad of 3.

Ook de nachten worden kouder. Komende nacht is tijdens heldere perioden vooral in het zuiden kans op lokale vorst. In de nacht naar woensdag is het helderder en kan het op meer plaatsen tot vorst komen. Dit betekent dat fruittelers de kwetsbare bloesem moeten beschermen tegen vorstschade.