Groepjes jongeren beboet voor samenscholing

De politie in de Gelderse Bommelerwaard heeft zondagavond diverse groepjes jongeren een boete opgelegd vanwege samenscholing. In totaal werden zeventien bekeuringen uitgedeeld.

In Kerkdriel waren zeven jongeren bijeengekomen op de gesloten voetbalvelden van de vereniging DSC. Volgens een bericht van de politie op Facebook hielden ze wel voldoende afstand maar hielden ze zich niet aan het verbod om samen te komen met drie personen of meer. In Zaltbommel hadden zes jongens zich verzameld op de carpoolplaats. Ook zij waren hiermee in overtreding. Er kwam ook nog een kleine grijze auto aanrijden. Daar zaten vier mensen ingepropt die niet uit een huishouden bestonden, aldus de politie. Ook dit viertal kreeg een boete opgelegd.