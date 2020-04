Trump retweet roep om ontslag medisch topadviseur Fauci

De Amerikaanse president Donald Trump lijkt er geen geheim meer van te maken dat hij zich ergert aan zijn medische topadviseur Anthony Fauci. Trump deelde een Twitterbericht met de boodschap “Time to #FireFauci”: Het is tijd om Fauci te ontslaan.

De prominente viroloog stelde eerder dat mogelijk meer Amerikaanse levens gered hadden kunnen als ingrijpende maatregelen sneller waren genomen om verspreiding van het virus tegen te gaan. In de Verenigde Staten zijn sinds het begin van de uitbraak zo’n 22.000 doden gevallen.

Trump heeft zijn aanpak van de pandemie juist verdedigd. De president ergerde zich volgens The New York Times achter gesloten deuren al langer aan Fauci, maar maakt dat nu ook publiekelijk duidelijk.

Ontslag

De president deelde een tweet van een Republikeinse politica. Zij schreef: “Fauci beweert nu dat Trump meer levens had kunnen redden als hij naar de medische experts had geluisterd.” Ze stelde dat de viroloog eind februari nog beweerde dat er niets aan de hand was en sloot af met een roep om zijn ontslag.

De president wijst in zijn retweet op de reisbeperkingen die hij begin februari oplegde aan mensen die in China zijn geweest. Toch konden daarna nog tienduizenden Amerikanen en andere mensen, die niet onder de beperkingen vielen, vanuit China naar de VS reizen.