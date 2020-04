‘Moeizame verhouding houdt Marokkaanse Nederlanders in Marokko’

Marokkaanse Nederlanders die vast zitten in Marokko kunnen mogelijk niet weg door de moeizame verhoudingen tussen Marokko en Nederland. Dat zegt het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN). Aan de inzet van Nederland ligt het niet, zei SMN-bestuurslid Sahil Achahboun in het NOS Radio 1 Journaal. Vorige week deed minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) een klemmend beroep op Marokko, maar de situatie voor de Marokkaanse Nederlanders is nog onveranderd.

“Er gaan verhalen rond dat dat te maken heeft met de verslechterde diplomatieke omstandigheden tussen Nederland en Marokko. Het is niet officieel gecommuniceerd dat het daarmee te maken heeft, maar je moet daar wel rekening mee houden”, zegt Achahboun. De landen liggen al een tijd met elkaar overhoop over de weigering van Marokko om uitgeprocedeerde asielzoekers terug te nemen. Marokko zegt dat voorlopig niemand het land uit kan vanwege de lockdown, “maar het feit dat er wel vluchten zijn naar andere landen maakt dat een wankel verhaal”, zegt Achahboun.

Het SMN heeft daarom vorige week een brief gestuurd naar de Marokkaanse autoriteiten. “Vele families zijn uit elkaar gerukt in tijden waarin liefde en elkaars steun hard nodig zijn”, staat in een open brief die de organisatie schreef aan de regering in Rabat. Een reactie is er nog niet.