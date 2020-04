WHO: tientallen vaccins tegen coronavirus in de maak

Er wordt wereldwijd gewerkt aan zeventig vaccins tegen het nieuwe coronavirus. In drie gevallen wordt ook al klinisch onderzoek gedaan met proefpersonen, blijkt uit een document van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Farmaceuten werken in een ongekend hoog tempo aan de ontwikkeling van vaccins tegen het virus. Het duurt normaliter jaren voordat zo’n middel op de markt kan worden gebracht. Om tijd te winnen worden bijvoorbeeld de gebruikelijke dierproeven overgeslagen.

Uit het WHO-document blijkt volgens persbureau Bloomberg dat CanSino Biologics uit Hongkong het verst is in het ontwikkelingsproces. Die onderneming werkt samen met het Beijing Institute of Biotechnology aan een vaccin.

Ook twee Amerikaanse bedrijven zijn al begonnen met klinisch onderzoek. Het gaat om Moderna en Inovio Pharmaceuticals.