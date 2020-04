Handvol passagiers nog altijd vast op ‘spookschip’ Rotterdam

Zeker vijf passagiers zitten nog altijd vast op het cruiseschip Rotterdam dat samen met zusterschip Zaandam lange tijd nergens mocht aanmeren vanwege het coronavirus. Begin april zijn de meeste passagiers in Florida van boord gestapt. De Rotterdam ligt nu in het Caribisch gebied, maar is een “spookschip” geworden, zegt een van de overgebleven passagiers.

De 74-jarige Claudia Osiani uit Argentinië zit vast op het vaartuig, omdat ze vanwege de strenge maatregelen in haar thuisland niet mag terugkeren, stelt rederij Holland America Line. Samen met haar man heeft ze Pasen noodgedwongen in haar hut gevierd, evenals twee andere Argentijnen en een Uruguayaan.

Haar beoogde droomreis begon op 7 maart in Buenos Aires. Daar stapte ze aan boord van de Zaandam. “Daarna veranderde het in een nachtmerrie”, zegt ze telefonisch tegen persbureau Bloomberg. Op het zusterschip brak het coronavirus uit en veel mensen werden ziek met griepachtige verschijnselen. Ook stierven er vier mensen aan boord, onder wie een Nederlander.

Panama

De Rotterdam schoot in de buurt van Panama te hulp en nam honderden mensen over, onder wie Osiani en haar man. Toen beide schepen na veel aandringen op 2 april mochten aanleggen in Fort Lauderdale in Florida, zijn honderden mensen ontscheept en naar huis gevlogen. “Maar wij niet”, zegt Osiani die zwart op wit heeft staan dat ze het coronavirus niet heeft.

Met een vijftigtal medewerkers bleef ze op de Rotterdam achter. Inmiddels heeft ze wel een luxe suite gekregen. Ook is ze al twee keer naar een nabijgelegen vliegveld gebracht in de hoop dat ze toch naar Argentinië mocht vliegen, maar tevergeefs. “Het is een groot mysterie wat er met ons zal gebeuren”, zegt Osiani die maar wat graag naar huis wil.

Holland America Line geeft aan dat er wordt gezocht naar een nieuwe manier om de overgebleven gasten thuis te krijgen.