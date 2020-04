In Amsterdam heeft in de nacht van zondag op maandag een plofkraak plaatsgevonden bij een bank aan het Osdorpplein.

Het is nog niet bekend of er geld is buitgemaakt en of er verdachten in beeld zijn. De politie doet onderzoek, de Teamleider Explosieven Veiligheid (TEV) is ingeschakeld.

Eerder die nacht was elders in de hoofdstad een poging tot een plofkraak. Hier betrof het een kraak op de Oostelijke Handelskade.