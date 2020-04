Turkse minister treedt af na valse start uitgaansverbod

De Turkse minister van Binnenlandse Zaken, Süleyman Soylu, is afgetreden wegens de valse start van zijn uitgaansverbod in 31 steden en provincies. Hij zei zondagavond op Twitter de volle verantwoordelijkheid te nemen voor de mislukte lockdown en daarom zijn ontslag in te dienen. President Recep Tayyip Erdogan liet overigens weten dat niet te zullen accepteren.