OPEC+ eens over beperking olieproductie

Oliekartel OPEC, Rusland en andere olieproducerende landen zijn het zondagavond alsnog eens geworden over beperking van de productie met 9,7 miljoen vaten per dag voor de maanden mei en juni. Dat is ongeveer 10 procent van de hoeveelheid die wereldwijd dagelijks wordt opgepompt.

Enkele bronnen binnen de groep, ook bekend als OPEC+, hebben de overeenkomst bevestigd. Mexico lag lang dwars maar stemde uiteindelijk na onder meer een compensatieaanbod van de VS, in met de forse productiebeperking. Die is bedoeld om de olieprijs op te krikken in deze door de coronacrisis toch al moeilijke economische tijden. Door een aanhoudende strijd tussen Rusland en Saudi-Arabië zijn de olieprijzen op de internationale markten hard gekelderd.