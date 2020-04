Regering Trump hoopt op normalisering vanaf 1 mei

De regering Trump vindt 1 mei een goed moment om het openbare leven in de Verenigde Staten weer enigszins te normaliseren. Volgens vertegenwoordigers van voedsel- en medicijnen toezichthouder FDA gaat het om een streefdatum en is geenszins zeker of de doelstelling zal worden gehaald.

FDA-commissaris Stephen Hahn zei tegen nieuwszender ABC licht aan het einde van de tunnel te zien. Er zijn volgens hem veel factoren waar rekening mee moet worden gehouden om te bepalen wanneer het het veiligst zou zijn om de beperkingen op te heffen.