‘Franse garanties voor AF-KLM discussiepunt in onderhandelingen’

De Franse staat zou bereid zijn om voor 75 procent garant te staan bij leningen aan luchtvaartcombinatie Air France-KLM, die door de coronacrisis in zwaar weer terecht is gekomen. Voor potentiële kredietverstrekkers is dat percentage te laag, waarmee onderhandelingen over kredieten langer duren dan verwacht, schrijft de Franse krant Les Echos.