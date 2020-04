China maakt ondanks coronacrisis werk van handelsdeal met VS

China maakt ondanks het rondwarende nieuwe coronavirus nog altijd werk van het verwezenlijken van eerdere handelsafspraken met de Verenigde Staten. De zogeheten fase 1-deal die in januari werd ondertekend, maakte eerder een voorlopig einde aan de handelsoorlog tussen de economische grootmachten.

Volgens de Chinese ambassadeur in de VS koopt Peking zoals afgesproken nog altijd Amerikaanse landbouwproducten. Ook worden als onderdeel van de deal beperkingen die golden voor buitenlandse bedrijven op de binnenlandse financiële markten opgeheven.

"Zelfs de laatste paar weken, toen we geconfronteerd werden met deze zeer ernstige en zeer kritieke situatie, werkten we nog aan de implementatie van de overeenkomst", aldus ambassadeur Cui Tiankai in een eerder interview waarvan het transcript zondag op de website van de ambassade werd geplaatst.

Volgens Cui heeft het coronavirus het economische landschap drastisch veranderd. Hij hoopt dat beide kampen de veranderende realiteit in verdere gesprekken goed inschatten en daar ook adequaat op reageren.