Agenten zijn in Waddinxveen zaterdagavond beschoten met waarschijnlijk een luchtbuks. Bewoners van de Heemraadweg hadden gebeld dat er werd geschoten. Toen de politiemensen poolshoogte namen, werden zij zelf ook beschoten.

Voertuigen en lantaarnpalen in de straat waren beschadigd, aldus de politie die loden kogels aantrof en daaruit afleidt dat er met een luchtbuks is geschoten. Niemand is nog aangehouden.