Illegale straatrace beëindigd, 16 boetes voor samenscholing

De Rotterdamse zeehavenpolitie heeft in de nacht van zaterdag op zondag zestien mensen op de bon geslingerd die deelnamen aan een illegale straatrace. Ze kregen een boete van 390 euro, omdat het een georganiseerde samenscholing was, aldus de politie. Door het coronavirus is het niet toegestaan met een grote groep bij elkaar te zijn.

De straatrace vond plaats op de landtong van Rozenburg. In totaal waren veertig mensen aanwezig. De politie heeft de illegale straatrace beëindigd.