Afghaanse regering laat weer talibanstrijders vrij

Ze hebben zich verplicht niet langer deel te nemen aan gevechten. Talibanleden werden vrijgelaten afhankelijk van hun gezondheid, leeftijd en resterende gevangenisstraf.

Sinds woensdag heeft de regering in totaal driehonderd talibanstrijders vrijgelaten. Volgens een woordvoerder zou zondag nog een andere groep moeten volgen. Het exacte aantal was nog onduidelijk.

Vredesonderhandelingen

De uitwisseling van gevangenen was opgenomen in een door de Verenigde Staten ondertekende overeenkomst met de taliban op 29 februari in Doha als voorwaarde voor Afghaanse vredesonderhandelingen.

De regering van Kabul was er niet bij betrokken omdat de taliban had geweigerd rechtstreeks met hen te spreken. Er moeten maximaal 5000 talibangedetineerden vrijkomen in ruil voor 1000 gevangenen die de militante islamistische groepering vasthoudt.

Voortslepende strijd

Er is al weken een dispuut over de uitruil. President Aschraf Ghani had enkele weken geleden bevolen om niet alle strijders tegelijk vrij te laten.

Voor de VS is de bijna twintig jaar voortslepende strijd de langste oorlog ooit. De regering wil er een punt achter zetten en hoopt dat de soennitische extremisten van de taliban dat ook willen. De VS vielen Afghanistan binnen omdat de taliban onderdak boden aan de terrorist Osama bin Laden (1957-2011) en andere leden van diens terreurnetwerk al-Qaeda.