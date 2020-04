Britse premier Johnson: leven te danken aan artsen

De premier bracht zijn zevende nacht door in het St Thomas’ ziekenhuis in Londen nadat hij afgelopen zondag was opgenomen, tien dagen nadat hij positief was getest op het coronavirus.

Johnsons kantoor Downing Street zei dat de premier ‘zeer goede vorderingen’ maakt bij zijn herstel en dat hij sinds hij van de intensive care is gehaald, games heeft gespeeld en naar films heeft gekeken vanuit zijn ziekenhuisbed.

Er is geen update over wanneer hij uit het ziekenhuis kan worden ontslagen.