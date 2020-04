Meeste corona-maatregelen goed nageleefd, wel zorg over jeugd

De veiligheidsregio’s zijn over het algemeen tevreden over de wijze waarop de maatregelen tegen het coronavirus zaterdag zijn nageleefd. “Ja, het was wat drukker bij een aantal woonboulevards en tuincentra, maar dat is niet raar met het paasweekend voor de boeg”, stelt Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen.