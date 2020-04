Britse minister: Boris Johnson moet tijd nemen voor herstel

Tijdens een persbijeenkomst in Downing Street zei Patel dat “de boodschap aan de minister-president is dat we willen dat hij beter wordt en dat hij wat tijd nodig heeft om te rusten, te herstellen en op krachten te komen”. “Dat is van vitaal belang”, aldus Patel. “Het hele kabinet ondersteunt deze boodschap.”

Johnson lag op de intensive care na een besmetting met het longvirus. Daarbij kreeg hij ook zuurstof toegediend.