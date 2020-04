Nu meer coronadoden in VS dan in Italië

De Verenigde Staten tellen nu de meeste dodelijke slachtoffers van de uitbraak van het nieuwe coronavirus, stellen Bloomberg News en de Johns Hopkins University op basis van de meest recente cijfers. Het land is met tenminste 19.563 doden door corona Italië voorbij gestreefd en geldt volgens hen nu als het epicentrum van de pandemie.

Gouverneur Andrew Cuomo van New York maakte zaterdagmiddag 783 sterfgevallen door het longvirus bekend. Daardoor komt het dodental in de staat New York nu op 8627.