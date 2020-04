Stranden en badplaatsen geven rustig beeld

Op de stranden is het de eerste dag van het paasweekeind rustig gebleven. De kustplaatsen melden dat de mensen zich keurig hebben gehouden aan de oproep om weg te blijven.

Aan de stranden in de regio Den Haag was de situatie op de zonnige zaterdag goed beheersbaar, meldde de woordvoerder van waarnemend burgemeester Johan Remkes. “Het was hier en daar wat drukker, maar de politie heeft niet speciaal hoeven optreden.”

In de regio Haaglanden waren de parkeerplaatsen bij de stranden gesloten, maar de toegangswegen open. Afzettingen waren paraat voor als het toch te druk zou worden.

Noordwijk

De boulevard en het strand van Noordwijk gaven een rustig beeld. “De mensen zijn weggebleven en daar zijn we blij om”, zei een woordvoerder. Burgemeester Wendy Verkleij had opgeroepen niet naar Noordwijk te komen en met Pasen thuis te blijven. De gemeente had alle parkeerplaatsen afgesloten en de Langevelderslag.

“We hebben alleen even een moment van drukte gehad met fietsers bij de Duindamseweg. Daar hebben onze handhavers mensen laten afstappen en ze verder laten lopen richting het strand. Maar dat was alles”, aldus de woordvoerder.

Ook op de stranden van Bloemendaal en Zandvoort waren nagenoeg geen mensen te zien. Ook deze doorgaans populaire badplaatsen hadden uit voorzorg de belangrijkste toevoerwegen voor gemotoriseerd verkeer afgesloten en de parkeerterreinen dichtgegooid. “Het was gewoon rustig op de stranden, dat geldt ook voor IJmuiden en Wijk aan Zee.”