Staten VS vragen 500 miljard dollar voor begrotingstekorten

De gouverneurs van de Amerikaanse staten vragen het Congres om 500 miljard dollar om de gaten in hun begrotingen te dichten die zijn ontstaan door de gevolgen van de coronapandemie.

De federale oproep om thuis te blijven heeft de economie geschaad en een zwaar beroep gedaan op de hulpverlening in vrijwel alle staten, zeggen de gezamenlijke gouverneurs, verenigd in de National Governors Association. Die wordt geleid door de Republikeinse gouverneur Larry Hogan (Maryland, voorzitter) en de Democratische gouverneur Andrew Cuomo (New York, vicevoorzitter).

In een verklaring stellen beiden: “Om onze begrotingen te stabiliseren en om de middelen te hebben om het virus te bestrijden en de hulp te bieden waarop het Amerikaanse volk kan vertrouwen, moet het Congres onmiddellijk financiële steun geven aan alle staten.”

Volksgezondheid

Blijft dat bedrag van 500 miljard dollar uit, dan gaat dat ten koste van de volksgezondheid en de economische wederopbouw na de pandemie, aldus de gouverneurs. Eerder bekritiseerden enkele Democratische gouverneurs de regering van president Donald Trump wegens de in hun ogen tekortschietende hulp en beleidsmaatregelen om de gezondheidscrisis het hoofd te bieden.

Trump zei vrijdag dat hij de staten en ziekenhuizen wil helpen in een volgende fase van economische steunmaatregelen. In het Congres liggen de partijen overhoop met elkaar over de vraag wanneer en met welk bedrag de staten moeten worden geholpen. De Republikeinen vinden de financiële hulp prematuur.