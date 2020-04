Boswachters: relatief rustig, extra maatregelen effectief

In de gebieden van Staatsbosbeheer is het zaterdag relatief rustig. Dat meldt een woordvoerder op basis van een belronde langs boswachters. De extra genomen maatregelen, zoals het afsluiten van wegen en parkeerplaatsen, blijken effectief.

Zo zijn er op de Veluwe minder wandelaars, maar wel overal veel fietsers. “Soms gaan mensen nog te dicht op elkaar zitten, zoals bij strandjes. We hebben links en rechts waarschuwingen uitgedeeld.”

Staatsbosbeheer is tevreden, maar op zaterdagen is het altijd minder druk dan op zondagen. “We roepen dan ook mensen op om juist ook zondag zoveel mogelijk thuis te blijven, en hooguit een ommetje in de omgeving te maken.”