Groot-Brittannië telt nog eens 900 doden door coronavirus

In Groot-Brittannië zijn in 24 uur tijd 917 mensen overleden aan de gevolgen van het nieuwe coronavirus. Daarmee komt het aantal sterfgevallen door het virus op 9875, melden de gezondheidsautoriteiten. Het gaat bij de nieuwste sterfgevallen om mensen van tussen de 11 en 102 jaar oud volgens Britse media. Van de overledenen hadden er meer dan dertig geen gezondheidsproblemen voor ze het virus opliepen. De stijging was lager dan vrijdag.

