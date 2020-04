VN-baas vraagt extra aandacht voor mensen in de zorg

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties António Guterres doet een oproep om komende dagen extra stil te staan bij de mensen “aan de frontlinie in de strijd tegen het coronavirus”. Dat zei hij in een toespraak.

Guterres spreekt alle gelovigen aan die in een belangrijke periode zitten. Voor christenen is het de periode rond Pasen, voor de joden is het Pesach en moslims beginnen later deze maand aan de ramadan. “Normaal is dit een periode van samenkomen, maar alles is anders momenteel.”

“Hoe kunnen we dan vieren? Laten we inspiratie halen uit de betekenis van deze heilige dagen en dat gebruiken ter reflectie”, aldus Guterres. “Heb tijdens het reflecteren extra aandacht voor de mensen in de zorg die aan de frontlinie staan van de strijd tegen het coronavirus. Maar ook voor de meest kwetsbare mensen die in vluchtelingenkampen wonen.”

Guterres hoopt dat de mensen hun vertrouwen in elkaar herstellen, ondanks alle verschillen. “Zorg weer voor elkaar.”