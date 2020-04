Zwemscholen doen beroep op steunpakket door coronavirus

Zwemscholen verenigd in de Eerste Nederlandse Vakopleidingen voor Zwemonderwijzers (ENVOZ) vragen in een brief aan het ministerie van VWS om financiële ondersteuning vanwege de coronacrisis. Alleen al voor de bij haar aangesloten organisaties berekent het opleidingsinstituut een inkomstenverlies van 6 miljoen euro per maand.