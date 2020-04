Dode gevonden in water bij de Dijk in Ewijk

In het water bij de Dijk in het Gelderse Ewijk is een dode gevonden. De politie kan nog niets zeggen over de identiteit en de toedracht. De vondst werd zaterdag rond 9.00 gemeld.

