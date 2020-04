Paasweekeinde in de greep van coronamaatregelen

Nederland maakt zich op voor een uitzonderlijk paasweekeinde, dat wordt beheerst door maatregelen en adviezen in verband met het coronavirus. Het kabinet heeft iedereen wederom op het hart gedrukt thuis te blijven. Premier Mark Rutte was na vorig weekend trots op Nederland omdat de overgrote meerderheid ondanks het stralende weer thuisbleef. Met Pasen moet dat ook. “Als we nu niet volhouden, wordt alles weer tenietgedaan”, waarschuwde hij eerder deze week.

De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad van burgemeesters, heeft aangekondigd dat er gehandhaafd gaat worden, overtreders van de coronamaatregelen zullen worden beboet. Hij heeft erop aangedrongen de “traditionele paasuitjes” achterwege te laten. Geen meubelboulevards, geen tuincentrum, geen tochtjes. “Zoek elkaar niet op, blijf thuis.”

Tuincentra en bouwmarkten zijn traditioneel in trek bij het publiek op de zaterdag voorafgaand aan de paasdagen. De coronacrisis lijkt de populariteit van dit soort winkels toch al te hebben opgevoerd, omdat het gedwongen thuiszitten inspireert tot klussen en tuinieren. In voorgaande weekenden was het relatief druk in bouwmarkten en tuincentra.

Alle bedrijven hebben maatregelen genomen, zoals een maximaal aantal klanten in de winkel en aangepaste openingstijden. Ook wordt met klem geadviseerd dan wel voorgeschreven een winkel individueel te bezoeken en er vooral geen uitje van te maken. Bij te hoge bezoekersaantallen kunnen winkels de deuren tijdelijk sluiten. Hetzelfde geldt voor parkeerplaatsen.