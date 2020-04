Coronamaatregelen in Suriname met 14 dagen verlengd

Alle maatregelen om het coronavirus in Suriname te bestrijden, blijven ook de komende 14 dagen van kracht. Dit is noodzakelijk omdat er dagelijks nog veel mensen ongecontroleerd Suriname binnenkomen. Dat heeft president Desi Bouterse vrijdagavond bekendgemaakt. De belangrijkste maatregelen zijn een uitgaansverbod tussen 20.00 en 6.00 uur en een verbod op samenkomsten van meer dan tien personen.

Volgens Danielle Veira, directeur van de Nationale Veiligheidsdienst, is er bij de grenzen met Guyana en Frans-Guyana sprake van een ernstige situatie. Daarom heeft ze vrijdagmorgen alarm geslagen bij de president. Hoewel het leger en de politie volop aanwezig zijn en ook mensen aanhouden, is er door de vele verplaatsingen toch sprake van een potentiële dreiging. “We moeten elke oversteek beschouwen als een mogelijke besmetting waarbij u in 14 dagen tijd meer dan 400 personen kunt besmetten”, aldus Veira.

Voor Bouterse was deze dreiging reden om de maatregelen met 14 dagen te verlengen. “We moeten deze situatie met de hoogste staat van paraatheid benaderen. Ons zorgsysteem kan een verspreiding niet aan”, aldus de Surinaamse president. Hij waarschuwde dat als de regels niet worden nageleefd hij genoodzaakt is om in de grensgebieden de noodtoestand af te kondigen.

Suriname heeft in het oosten Frans-Guyana als buurland en Guyana in het westen. Volgens cijfers van de Amerikaanse Johns Hopkins University zijn er in Guyana 37 besmettingen en 6 sterfgevallen terwijl het overzeese departement van Frankrijk om 83 besmettingen gaat. In Suriname zelf zijn er tot nu toe 10 besmettingen geweest en 1 sterfgeval.