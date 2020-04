BNNVARA komt in najaar met nieuwe serie All Stars

De oorspronkelijke acteurs die in de eerste film uit 1997 de hoofdrollen speelden, keren terug in All Stars & Zonen, zoals de serie gaat heten. Het is de bedoeling dat de doorstart in juni en juli wordt opgenomen en dit najaar al op televisie te zien is. Deze planning is wel afhankelijk van de coronarichtlijnen van de overheid; op dit moment liggen door de quarantaine-restricties alle opnames van Nederlandse films en series stil.

De succesfilm All Stars verhaalde over een groep mannelijke dertigers die in hun vrije tijd samen voetbal spelen. De hoofdrollen werden vertolkt door Danny de Munk, Kasper van Kooten, Thomas Acda, Raymi Sambo, Peter Paul Muller, Daniël Boissevain en Antonie Kamerling. Na de film volgden nog drie reeksen voor televisie.

"We begonnen onlangs weer na te denken hoe het nou met onze mannen zou gaan", stelt scenarist en regisseur Jean van de Velde. "De helden van weleer zijn ouder geworden en staan nu achter de bar van de club, of zijn penningmeester geworden. Hun zoons zijn nu aan de bal." Wie de zoons gaan spelen, willen de makers nog niet prijsgeven.

Wat de makers gaan doen met het personage Hero, dat in de oorspronkelijk film werd vertolkt door de overleden Antonie Kamerling, willen zij nog niet zeggen. "Maar er komt geen andere acteur die hem gaat vervangen. En zijn afwezigheid speelt zeker een rol in het verhaal", stelt BNNVARA-producent Robert Kievit.