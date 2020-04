Moskou kondigt strengere coronamaatregelen aan

De snelheid waarmee het coronavirus in Moskou om zich heen grijpt, vraagt om strengere maatregelen. Dat zei burgemeester Sergej Sobjanin vrijdag, die zijn stad waarschuwde voor een “serieuze test”. De Russische hoofdstad trof 30 maart maatregelen om het virus in te dammen, maar heeft ondanks dat nog steeds moeite om het toenemend aantal patiënten te verzorgen.

Sobjanin maakte bekend dat het werk “van de meeste organisaties wordt beperkt of stopgezet” voor in ieder geval komende week, waaronder de bouwindustrie. Ook kondigde hij aan een ‘vergunningssysteem’ in te stellen, waardoor inwoners van Moskou straks aan moeten tonen waarom zij zich buiten bevinden. Dat systeem wordt gefaseerd ingesteld, aldus Sobjanin.

In Moskou mogen mensen nu alleen hun huis uit voor essentieel werk, het kopen van voedsel of medicijnen of het uitlaten van de hond in een straal van honderd meter.

In Rusland zijn in totaal bijna 12.000 besmettingsgevallen bekend, waarvan ruim 7800 werden gerapporteerd in Moskou. Sobjanin waarschuwt dat de piek nog lang niet in zicht is.