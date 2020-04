Grapperhaus roept Duitsers op niet naar Nederland te komen

“Samen willen we de verspreiding van het coronavirus vertragen. Dat kan alleen als onze Duitse buren tijdens het paasweekend niet gaan winkelen of naar zee gaan in Nederland”, aldus Grapperhaus. Reul sloot zich aan bij de oproep en zei dat Europese solidariteit in deze tijd betekent dat de Nederlanders eveneens thuisblijven.

Premier Mark Rutte riep een week geleden Belgen en Duitsers al op tijdens het paasweekeinde niet naar Nederland te komen. Grapperhaus kondigde toen een gemeenschappelijke campagne van Nederland en Duitsland aan om onnodig grensverkeer te beperken.

De marechaussee constateerde vrijdag wel drukte aan de grens met Duitsland, maar het viel mee. Wel reden veel Duitsers bij vooral de grote grensovergangen gewoon door, ondanks het dringende advies om te keren.