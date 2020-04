Frankrijk meldt daling coronadoden, maar ook jongste slachtoffer

In Frankrijk zijn in een dag tijd 987 nieuwe doden gemeld als gevolg van het coronavirus. Dat zijn er minder dan donderdag. Het totaal aantal Franse sterfgevallen door corona staat nu op 13.197, aldus de autoriteiten. Onder de nieuwe doden is één kind jonger dan 10 jaar, dat op de intensive care lag. Voor zover bekend gaat het om het jongste coronaslachtoffer in Frankrijk.