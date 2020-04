Alex Klaasen winnaar Annie M.G. Schmidtprijs

De Annie M.G. Schmidtprijs voor indrukwekkendste cabaretlied van het theaterseizoen is toegekend aan het lied 'Gewoon opnieuw' van Alex Klaasen. Het nummer is afkomstig uit zijn voorstelling 'Showponies II.'

Volgens de jury gaat de prijs naar een lied waarvan de tekst "iets van hoop biedt". "Muzikaal op hoog peil, een fraaie doorgecomponeerde melodie; de uitvoerende is sowieso de beste zanger van allemaal", zegt voorzitter Jacques Klöters.

Klaasen, schrijver Jurrian van Dongen en componist Peter van de Witte krijgen een bronzen buste van Annie M.G. Schmidt, gemaakt door Frank Rosen. Daar hoort ook een geldbedrag van 3500 euro bij. Andere genomineerden waren dit jaar Arjen Lubach met 'Beter in Bed', Brigitte Kaandorp met 'Het is gebeurd', Kiki Schippers met 'Dorp', Mike Boddé met 'Ik dacht dat jij het was' en Yvonne van den Eerenbeemt met 'La Fin'.

1991

De Annie M.G. Schmidtprijs wordt sinds 1991 jaarlijks uitgereikt en geldt als een van de belangrijkste Nederlandse cabaretawards. In het verleden ging de prijs naar onder anderen Harrie Jekkers, Jenny Arean, Jan Boerstoel, Bram Vermeulen, Maarten van Roozendaal, Lenette van Dongen, Jeroen van Merwijk en Kiki Schippers.

Eigenlijk zou de prijsuitreiking op 30 maart zijn in Theater Bellevue als opening van het Amsterdams Kleinkunst Festival maar vanwege de coronacrisis ging dat niet door. De winnaar werd nu bekendgemaakt in het NPO Radio 5-programma 'Volgspot'.