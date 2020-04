Matrasfabrikanten gaan oude matrassen inzamelen

De inzameling van matrassen verloopt op dit moment moeizaam. Te veel oude matrassen raken volgens Van Veldhoven bij de inzameling vervuild en nat. Bovendien zijn er hoge kosten voor de gemeenten.

Dit jaar wordt 35 procent van de ingezamelde matrassen gerecycled. Dat moet in 2028 gestegen zijn naar 75 procent, aldus Van Veldhoven in een brief aan de Tweede Kamer. De producenten betalen de kosten.

De bewindsvrouw wil het nieuwe systeem algemeen verbindend verklaren waardoor alle producenten in Nederland moeten meedoen. Jaarlijks worden naar schatting 1,2 miljoen matrassen afgedankt.