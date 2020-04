Dichter Hans Verhagen op 81-jarige leeftijd overleden

Dichter Hans Verhagen is vrijdag in zijn woonplaats Amsterdam overleden. Dat meldt uitgeverij Nijgh & Van Ditmar. Verhagen was 81 jaar.

In 2008 won Verhagen de P.C. Hooft-prijs, een van de belangrijkste literatuurprijzen in het Nederlandse taalgebied.

De geboren Zeeuw was ook actief als journalist, filmer en schilder. Verhagen debuteerde op z’n 24e als dichter bij Nijgh & Van Ditmar met Rozen & Motoren. Daarna volgden Sterren Cirkels Bellen en Duizenden Zonsondergangen. Met onder anderen Armando en Hans Sleutelaar vormde hij begin jaren zestig de redactie van Gard Sivik en De Nieuwe Stijl.

Schilderkunst

Vanaf de jaren tachtig werd hij door zijn schilderkunst in beslag genomen, maar in de nieuwe eeuw beleefde Verhagen een come-back als dichter, met bundels als Moeder is een rover (2004), Draak (2006) en Zwarte gaten (2008). In 2003 verscheen Eeuwige vlam, zijn verzamelde gedichten.

Verhagen noemde het winnen van de P.C. Hooft-prijs destijds ‘leuk’. “Als een schokkende gebeurtenis ervaar ik het nou ook weer niet. Ik heb dat werk gemaakt, dat is zelf ook wel wat waard. Ach, prijzen zeggen net zo weinig als schooldiploma’s.”