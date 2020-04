Zorgen bij boswachters Gooi om verstoren dierenrust

De boswachters van het Goois Natuurreservaat zien een toenemende verstoring van de dieren door de drukte in de natuurgebieden. Veel mensen gaan de paden af en dat is niet wat de natuurbeschermers willen, omdat juist nu het broedseizoen begint. “Het is belangrijk dat mensen op de paden blijven. Juist nu”, luidt hun noodkreet.

Natuurbeschermingsorganisatie Goois Natuurreservaat vraagt aandacht voor de kwetsbare natuur. Hun boswachters hebben een filmpje op YouTube gezet waarin ze hun zorgen uiten.

“De natuur komt uit zijn winterslaap. Vogels gaan broeden in het bos en op de hei. Reeën, vossen, hazen en vele andere dieren maken zich gereed voor een drukke periode met jongen. Ze hebben hierbij rust en ruimte heel hard nodig!”

De boswachters zien als gevolg van de coronamaatregelen veel mensen genieten van de natuur en goed afstand van elkaar houden, maar ook dat steeds meer bezoekers van de paden af gaan. “Het Goois Natuurreservaat heeft een enorm padenstelsel. We hebben maar liefst 83 kilometer aan wandelpaden. Ga dus niet picknicken op de hei of even voetballen, en zoek geen stil plekje op midden in het bos. Houd uw hond aangelijnd waar dat moet. Op deze manier zorgen we voor elkaar en voor de natuur!”