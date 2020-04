Kwart van alle coronapatiënten werkt in de zorg

Van alle 23.097 Nederlanders bij wie het coronavirus is vastgesteld, werkt 24 procent in de zorg. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). “Zo is 56 procent van alle meldingen uit Groningen afkomstig van zorgmedewerkers. In Noord-Brabant zijn dit 11 procent van de meldingen tot nu toe.”