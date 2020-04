Aantal doden door coronavirus stijgt tot boven de 2500

Het aantal Nederlanders van wie vaststaat dat ze door het coronavirus zijn overleden, is gestegen naar 2511. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft de afgelopen dag 115 nieuwe meldingen over sterfgevallen gekregen van de GGD’s in het land. Sinds het begin van de uitbraak zijn 8197 mensen opgenomen, 225 meer dan donderdag. Het totale aantal vastgestelde besmettingen steeg afgelopen etmaal met 1335 naar 23.097.

