Zomercarnaval en Rotterdam Unlimited afgeblazen om corona

Het Zomercarnaval in Rotterdam op 25 juli gaat niet door. Volgens de organisatie kunnen de groepen die zouden meedoen aan de 35e editie van de Straatparade zich niet voorbereiden door de huidige coronaregels. Ook is het momenteel moeilijk om geldschieters te vinden. Sowieso is nog niet duidelijk of het kabinet toestemming geeft voor het doorgaan van evenementen als het Zomercarnaval, die na 1 juni op de agenda staan.