Veel Zuid-Koreanen naar de stembus voor eerste ‘coronaverkiezing’

Zuid-Korea is wereldwijd een van de eerste landen waar parlementsverkiezingen worden gehouden sinds het begin van de virusuitbraak. De verkiezingen vinden komende woensdag plaats, maar op vrijdag en zaterdag kan ook al worden gestemd.

Kiezers krijgen vanwege de coronacrisis wel te maken met allerlei maatregelen, bericht persbureau Yonhap. Ze moeten een meter afstand houden van elkaar en bij stembureaus wordt hun temperatuur gemeten. Mensen met een hoge temperatuur moeten op een andere plek stemmen.

Hoge opkomst

De pandemie bleek kiezers niet af te schrikken. De opkomst was om 17 uur ‘s middags bijna 11 procent, het hoogste percentage sinds het vroeg stemmen is ingevoerd, in 2013. Sommige mensen willen de grotere drukte volgende week mijden.

“Ik wilde stemmen op een rustiger moment, omdat ik me zorgen maak over het coronavirus. Ook omdat ik een vijf maanden oud kind heb”, zegt een 36-jarige kiezer in hoofdstad Seoul tegen Yonhap.

Ook kiezers die vanwege de crisis in quarantaine zitten worden niet vergeten. Er zijn speciale stembureaus opgezet in acht behandelcentra voor Covid-19-patiënten met milde symptomen.