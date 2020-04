Mirjam Kollenstaart: Ineens realiseer ik mij dat ik mijn agenda al weken niet meer open gehad heb

Ineens realiseer ik mij dat ik mijn agenda al weken niet meer open gehad heb. Oké, ik geef toe, ik ben daardoor dus ook een afspraak vergeten, maar voor de rest is het zo weinig dat ik het wel onthouden kan. Ik doe mijn agenda niet meer open, omdat mijn leven op een bepaalde manier overzichtelijker is geworden. In de keuken hangt zo’n familieweekkalender voor vijf personen – die gebruik ik dus voor onze vijf kinderen. Maar de blaadjes van weken geleden hangen er nog. Er hoeven geen sporttrainingen opgeschreven te worden, geen verjaardagsfeestjes, clubs en catechisaties. We leven niet meer met agenda’s en kalenders, we leven niet meer op de klok.